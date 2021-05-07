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«Лион» — конкурент «Спартака» в борьбе за Руя Виторию

«Лион» — конкурент «Спартака» в борьбе за Руя Виторию
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория, с которым ведёт переговоры московский «Спартак», также находится в сфере интересов французского «Лиона», информирует Maisfutebol.

По данным источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Витории является «Спартак», однако «Лион» продолжает следить за ситуацией вокруг португальского специалиста.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» близок к договорённости с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией. Контракт будет рассчитан на три года или заключён по схеме «2+1».

«Чемпионат» первым сообщал, что Витория является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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