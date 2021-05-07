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«Айнтрахт» может назначить Рауля на пост главного тренера клуба

«Айнтрахт» может назначить Рауля на пост главного тренера клуба
Футбол / Германия 0

Бывший испанский футболист Рауль Гонсалес может возглавить «Айнтрахт» из Франкфурта.

Как сообщает издание Goal.com, руководство немецкого клуба уже связалось с главным тренером «Кастильи» для переговоров. Сам Рауль позитивно отреагировал на предложение «Айнтрахта». Бывший футболист хорошо знает чемпионат Германии, испанец выступал в составе «Шальке-04» в период с 2010 по 2012 годы после ухода из мадридского «Реала».

Нынешний главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер с нового сезона возглавит «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Рауль Гонсалес начал свою тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив юношеский «Реал Мадрид». С 2019 года испанец тренирует «Кастилью», сумев привести команду к победе в Юношеской лиге УЕФА в 2020 году.

Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов
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