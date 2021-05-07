Антон Заболотный — в стартовом составе «Сочи» на матч с «Ротором»

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» примет «Ротор». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
Матч обслужит авторитетная бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Евгений Буланов.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Сочи»: Н. Заболотный, Миладинович, Мевля, Прохин, Заика, Нобоа, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, А. Заболотный, Руденко.
«Ротор»: Чондрич, Макаров, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Давиташвили, Жигулёв, Алейник, Кипиани, Фламарион, Щёткин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ротор».
«Сочи», набрав 49 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и ведёт борьбу за еврокубковую зону. «Ротор» (21) — на 14-м месте.
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