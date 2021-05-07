Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпион мира Товен продолжит карьеру в мексиканском «Тигрес»

Чемпион мира Товен продолжит карьеру в мексиканском «Тигрес»
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Марселя» Флорьян Товен продолжит карьеру в мексиканском клубе «Тигрес».

«Встречайте в «Тигрес» чемпиона мира — Флорьяна Товена», — говорится в официальном сообщении клуба в «Твиттере».

28-летний Товен подписал пятилетний контракт с зарплатой в € 5 млн в год. Соглашение между Товеном и «Марселем» истекает в июне 2021 года. Он переходит в качестве свободного агента. Отметим, что за «Тигрес» выступает ещё один французский футболист – Андре-Пьер Жиньяк. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Милана», «Наполи», «Лестера» и «Севильи».

В сезоне-2020/2021 французский игрок провел 42 матча во всех соревнованиях, забив восемь мячей и сделав 10 результативных передач. Товен стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции, сыграв на турнире в одном матче.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021