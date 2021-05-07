«Ахмат» обыграл «Тамбов» на своём поле

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы.

«Ахмат» решил исход матча уже в первой половине первого тайма. На 15-й минуте грозненская команда открыла счёт, автором гола стал Евгений Харин. Спустя три минуты Артём Полярус удвоил преимущество хозяев. «Тамбов» сумел отыграть один гол во втором тайме, на 63-й минуте забитым мячом отметился Артём Архипов. Но полноценно переломить ход игры гостям не удалось. Точку в матче на 80-й минуте поставил «Ахмат», гол забил Владимир Ильин. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу грозненцев.

«Ахмат», набрав 39 очков, занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на последнем, 16-м месте.