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«Ахмат» обыграл «Тамбов» на своём поле

«Ахмат» обыграл «Тамбов» на своём поле
Футбол / РПЛ 0
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В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы.

«Ахмат» решил исход матча уже в первой половине первого тайма. На 15-й минуте грозненская команда открыла счёт, автором гола стал Евгений Харин. Спустя три минуты Артём Полярус удвоил преимущество хозяев. «Тамбов» сумел отыграть один гол во втором тайме, на 63-й минуте забитым мячом отметился Артём Архипов. Но полноценно переломить ход игры гостям не удалось. Точку в матче на 80-й минуте поставил «Ахмат», гол забил Владимир Ильин. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу грозненцев.

«Ахмат», набрав 39 очков, занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
07 мая 2021, пятница. 18:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Тамбов
Тамбов
1:0 Харин – 15'   2:0 Полярус – 18'   2:1 Архипов – 63'   3:1 Ильин – 80'
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