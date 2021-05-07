ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным
ЦСКА подписал контракт с российским нападающим Антоном Заболотным. Об этом «Чемпионату» сообщило сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.
29-летний футболист перейдёт в стан армейцев на правах свободного агента ближайшим летом. Контракт начнёт действовать со следующего сезона. Ради сделки с ЦСКА Заболотный отклонил предложение «Краснодара».
Ранее издание «Евроставка» сообщило о договорённости между Заболотным и руководством ЦСКА.
Сейчас Антон Заболотный защищает цвета «Сочи». В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает российского форварда в € 1,8 млн. Антон является выходцем футбольной академии московского ЦСКА.
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