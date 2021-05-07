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«Зенит» интересуется бразильским полузащитником Клаудиньо из системы «Ред Булл»

«Зенит» интересуется бразильским полузащитником Клаудиньо из системы «Ред Булл»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригес, известный также как Клаудиньо, может продолжить карьеру в России. 24-летний футболист попал на радары санкт-петербургского «Зенита», информирует издание UOL.

По данным источника, сине-бело-голубые уже инициировали старт переговоров по Клаудиньо. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8,5 млн, но «Ред Булл Брагантино» оценивает своего игрока в € 12 млн.

Интерес к Клаудиньо также проявляют «РБ Лейпциг» и римская «Рома». Учитывая тот факт, что Клаудио Родригес входит в систему клубов компании «Ред Булл», фаворитом в борьбе за него считается именно «Лейпциг».

Клаудиньо выступает на позиции атакующего полузащитника, который может сыграть на любом из флангов.

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