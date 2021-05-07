«Зенит» интересуется бразильским полузащитником Клаудиньо из системы «Ред Булл»
Полузащитник бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригес, известный также как Клаудиньо, может продолжить карьеру в России. 24-летний футболист попал на радары санкт-петербургского «Зенита», информирует издание UOL.
По данным источника, сине-бело-голубые уже инициировали старт переговоров по Клаудиньо. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8,5 млн, но «Ред Булл Брагантино» оценивает своего игрока в € 12 млн.
Интерес к Клаудиньо также проявляют «РБ Лейпциг» и римская «Рома». Учитывая тот факт, что Клаудио Родригес входит в систему клубов компании «Ред Булл», фаворитом в борьбе за него считается именно «Лейпциг».
Клаудиньо выступает на позиции атакующего полузащитника, который может сыграть на любом из флангов.
Дортмундская «Боруссия» запросила у «Зенита» информацию о Сердаре Азмуне
Рекомендуем вам
- 7 мая 2021
-
21:16
-
21:10
-
21:08
-
21:04
-
20:54
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:15
-
20:15
-
20:10
-
20:02
-
19:51
-
19:44
-
19:28
-
19:11
-
19:03
-
18:55
-
18:43
-
18:39
-
18:27
-
18:26
-
18:08
-
17:56
-
17:54
-
17:38
-
17:26
-
17:25
-
17:04
-
17:02
-
17:02
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам