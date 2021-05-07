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«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ

«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» на стартовый матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Эванс, Рикарду, Тилеманс, Мэддисон, Ндиди, Варди, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Амарти, Томас, Чодури, Прает, Олбрайтон, Менди, Ундер, Перес.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт, Даметт, Фернандес, Ритчи, Сент-Максимен, Шелви, Уиллок, Мёрфи, Альмирон, Уиллсон.

Запасные: Гиллеспи, Льюис, Кларк, Манкильо, Хендрик, Гейл, Ш. Лонгстафф, Жоэлинтон, Кэрролл.

Подопечные Брендана Роджерса в 34 матчах набрали 63 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (36) — на 17-м месте.

Матч первого круга «Ньюкасл» — «Лестер» состоялся 3 января и завершился победой «лис» со счётом 2:1.

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