«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» на стартовый матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Эванс, Рикарду, Тилеманс, Мэддисон, Ндиди, Варди, Ихеаначо.



Запасные: Уорд, Амарти, Томас, Чодури, Прает, Олбрайтон, Менди, Ундер, Перес.



«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт, Даметт, Фернандес, Ритчи, Сент-Максимен, Шелви, Уиллок, Мёрфи, Альмирон, Уиллсон.



Запасные: Гиллеспи, Льюис, Кларк, Манкильо, Хендрик, Гейл, Ш. Лонгстафф, Жоэлинтон, Кэрролл.



Подопечные Брендана Роджерса в 34 матчах набрали 63 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (36) — на 17-м месте.



Матч первого круга «Ньюкасл» — «Лестер» состоялся 3 января и завершился победой «лис» со счётом 2:1.