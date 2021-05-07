Грэм Поттер опроверг слухи о возможном назначении в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер прокомментировал информацию о том, что в следующем сезоне от возглавит «Тоттенхэм Хотспур».



«Что я могу сказать по поводу слухов, связывающим меня с „Тоттенхэмом“? Я думаю, что в наши дни очень непросто быть футбольным тренером с той точки зрения, что вокруг нас есть много спекуляций, как положительных, так и отрицательных. Всего несколько месяцев назад я отвечал на вопросы о своей возможной отставке, о том, поддерживал ли меня президент „Брайтона“. Так что сейчас я должен относиться ко всем слухам вокруг меня скептически.



Моё внимание сосредоточено на „Брайтоне“. Я делаю всё, что в моих силах ради успеха клуба. Я чувствую, что у меня есть поддержка совета директоров, игроков, персонала. Сейчас мы достигли действительно захватывающего момента, мы проделали большую работу, и хотим продолжить её», — приводит слова Поттера Sky Sports.



19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. Временным наставником «шпор» стал Райан Мейсон.



«Шпоры» в 34 матчах набрали 56 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (37) — на 14-м месте.

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