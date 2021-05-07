Арбитр Федотов — о Васильеве: урок Вилкова никого не учит, значит, будут сажать

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался по поводу временного отстранения судьи Станислава Васильева.
«Вопрос в том, что Васильев полез в расстановку команд, это 100% предвзятость, он тащил «Ротор». Арбитр РПЛ не мог не видеть этого нарушения. Думаю, скоро судей начнут привлекать по уголовным статьям и от футбола отстранять пожизненно. Это уже не шутки. Это невозможно замять. В этой игре предвзятость была ещё и со стороны VAR, есть момент сговора.
Урок Вилкова никого не учит, значит, будут сажать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц заявил, что Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии было принято решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.
- 7 мая 2021
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