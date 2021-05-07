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«Аякс» могут покинуть несколько лидеров команды

«Аякс» могут покинуть несколько лидеров команды
Футбол / Прочие турниры 0
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Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о возможном уходе из клуба Давида Нереса и Николаса Тальяфико.

«Не секрет, что Тальяфико открыт для трансфера. Он играет за нас три с половиной года, летом ему исполнится 29 лет, он готов к другому вызову.

Да, Давид Нерес хочет сделать новый шаг в карьере. Он в «Аяксе» с 2017 года, ему 24, Нерес находится в самом расцвете сил.

Нашим покупателям придётся нелегко. Помимо суммы за трансфер, необходимо соответствовать зарплате, которую футболисты получают у нас. А в такой тяжелый финансовый период сделать это могут только топ-клубы», — заявил Овермарс в интервью Voetbal International.

Также ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к голкиперу амстердамцев Андре Онане. Английский клуб дожидается вердикта по апелляции игрока против дисквалификации за допинг.

В настоящее время Онана отбывает 12-месячную дисквалификацию, которая продлится до февраля 2022 года за применение запрещённых веществ.

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