Клопп: не уверен, что у «Ливерпуля» всё ещё есть шанс попасть в ЛЧ на будущий сезон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своих подопечных на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.



«Я не уверен, что у нас всё ещё есть шанс попасть в четвёрку лучших по итогам сезона АПЛ, но мы будем стараться до самого конца, и если эта возможность появится, мы обязательно воспользуемся ею.



Могли ли мы быть сейчас пятыми или четвёртыми, а не седьмыми? Да, мы могли бы добиться большего в определённые моменты сезона, но борьба с травмами стала самой большой проблемой», – приводит слова Клоппа BBC.



«Ливерпуль», набравший в 33 матчах 54 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа отстают от четвёртого места, на котором располагается «Челси», на семь очков (у мерсисайдцев, однако, есть матч в запасе).