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«Сочи» на последних секундах вырвал победу в матче с «Ротором»

«Сочи» на последних секундах вырвал победу в матче с «Ротором»
Футбол / РПЛ 0
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В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Сергей Карасёв.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл «Сочи», автором гола стал Александр Руденко. Юсупов сделал мягкий заброс в штрафную, Руденко поставил корпус, продавил Кверквелию и протолкнул мяч мимо Чондрича. «Ротор» сравнял счёт на 30-й минуте, гол забил Алексей Щёткин. Кипиани навесил с углового, Щёткин высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол. Во втором тайме «Сочи» нарастил давление и создал несколько опасных голевых моментов. Однако интрига жила до последних секунд — победный гол «Сочи» был забит на 90+3-й минуте, его автором стал Артур Юсупов. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную победу хозяев.

«Сочи», набрав 52 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» (21) — на 14-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
07 мая 2021, пятница. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Ротор
Волгоград
1:0 Руденко – 9'   1:1 Щёткин – 30'   2:1 Юсупов – 90+3'
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