Рональд Куман не будет руководить «Барселоной» в матче с «Атлетико»
Повторная апелляция «Барселоны» о приостановке отстранения главного тренера команды Рональда Кумана была отклонена.
Голландский специалист получил дисквалификацию на две игры после удаления в матче 33-го тура с «Гранадой» (1:2). Куман пропустил встречу с «Валенсией».
«Барселона» дважды безуспешно подавала апелляцию в дисциплинарный комитет, прежде чем передать дело в Спортивный арбитражный суд. Клуб хотел, чтобы дисквалификация было временно остановлена на матч против «Атлетико».
Руководить каталонцами в матче с мадридским клубом будет помощник Кумана Алфред Схройдер, как и в прошлом матче с «Валенсией» (3:2).
В нынешнем сезоне «Барселона» занимает третье место после 34 туров, набрав 74 очка. «Атлетико» (76) – на 1-м месте.
«Барселона» подаст повторную апелляцию на решение о дисквалификации Кумана
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