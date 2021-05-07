Рональд Куман не будет руководить «Барселоной» в матче с «Атлетико»

Повторная апелляция «Барселоны» о приостановке отстранения главного тренера команды Рональда Кумана была отклонена.



Голландский специалист получил дисквалификацию на две игры после удаления в матче 33-го тура с «Гранадой» (1:2). Куман пропустил встречу с «Валенсией».



«Барселона» дважды безуспешно подавала апелляцию в дисциплинарный комитет, прежде чем передать дело в Спортивный арбитражный суд. Клуб хотел, чтобы дисквалификация было временно остановлена на матч против «Атлетико».



Руководить каталонцами в матче с мадридским клубом будет помощник Кумана Алфред Схройдер, как и в прошлом матче с «Валенсией» (3:2).



В нынешнем сезоне «Барселона» занимает третье место после 34 туров, набрав 74 очка. «Атлетико» (76) – на 1-м месте.

«Барселона» подаст повторную апелляцию на решение о дисквалификации Кумана