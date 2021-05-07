Кокорин — в заявке «Фиорентины» на матч Серии А с «Лацио»

Пресс-служба «Фиорентины» в «Твиттере» опубликовала заявку на матч 35-го тура итальянской Серии А с «Лацио». В список, состоящий из 24 футболистов, попал российский нападающий Александр Кокорин.

Матч 35-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Лацио» состоится завтра, 8 мая, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 21:45 мск.

В начале марта Кокорин получил повреждение бедра, из-за которого пропустил девять матчей чемпионата Италии.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.