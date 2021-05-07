Джозеф Уиллок забил гол, воспользовавшись ужасной ошибкой защитника «Лестера». Видео

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит стартовый матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 34-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу гостей.
«Сороки» открыли счёт после ужасной ошибки защиты хозяев — полузащитник Джозеф Уиллок обокрал защитника «лис» Чаглар Сёюнджю, вошёл в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол ворот, защищаемых Каспером Шмейхелем.
Это пятый гол 21-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ и четвёртый за последние пять матчей. Уиллок находится в «Ньюкасле» на правах аренды из лондонского «Арсенала».
Подопечные Брендана Роджерса в 34 матчах набрали 63 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (36) — на 17-м месте.
Матч первого круга «Ньюкасл» — «Лестер» состоялся 3 января и завершился победой «лис» со счётом 2:1.
- 7 мая 2021
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