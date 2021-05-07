Тренер «Сочи»: Заболотный — зверюга

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался по поводу победы своей команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:1).
«Эмоции уже остыли, мы быстро переключились. Победа была заслуженной, быстро забили гол. В последние дни говорили о правильном эмоциональном состоянии. Когда играли правильно, то мы создавали моменты. Игра Заболотного? Зверюга. У него были хорошие единоборства. В целом очень хорошая игра. Но когда эмоциональность зашкаливает, нападающему иногда не хватает точности удара. Есть над чем работать», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Сергей Карасёв. Победный гол «Сочи» был забит на 90+3-й минуте, его автором стал Артур Юсупов.
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