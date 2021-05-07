«В жизни всё бывает впервые». Симеоне — о том, что ни разу не побеждал на «Камп Ноу»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о предстоящей встрече с «Барселоной» и о том, что ему ещё ни разу не удавалось выиграть на «Камп Ноу».



«В жизни всё когда-то бывает впервые. Перед нами «Барселона», которая сократила большое отставание, и тренер, который проделал огромную работу, чтобы изменить ситуацию к лучшему.



Сравнение с матчем 2014 года? Не вижу сходства. В тот раз это была последняя игра чемпионата. После этого матча будет ещё несколько туров.



Мы стараемся следовать нашим идеям. Не всегда получается показывать лучшую игру. Но мы постараемся показать свой максимум, как и на протяжении всего сезона», — заявил Симеоне на предматчевой пресс-конференции.



Матч между «Барселоной» и «Атлетико» в рамках 35-го тура испанской Примеры состоится 8 мая в 17:15 мск. «Барселона» занимает третье место после 34 туров, набрав 74 очка. «Атлетико» (76) – на первом месте.