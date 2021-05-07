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«Счёт не по игре, мы играли нормально». Тренер «Ротора» — о поражении в матче с «Сочи»

«Счёт не по игре, мы играли нормально». Тренер «Ротора» — о поражении в матче с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев высказался о поражении своей команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).

«Счёт не по игре, мы играли нормально. Вещи, которые наметили, все выполнялись. Но тут закон: моменты были, их нужно было реализовать, а так один момент в конце всё решил. Хочу поблагодарить болельщиков, их много было на трибунах, жаль, что мы не сумели их порадовать. Атмосфера в раздевалке? Соответствующая результату, ребята расстроены, мы могли победить и на это рассчитывали, но недоработали в обороне и получили гол в свои ворота», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Напомним, встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Сергей Карасёв. Победный гол «Сочи» был забит на 90+3-й минуте, его автором стал Артур Юсупов.

«Сочи» на последних секундах вырвал победу в матче с «Ротором»
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