«Арсенал» и «Эвертон» поборются за полузащитника «Шеффилд Юнайтед»

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» и сборной Норвегии Сандер Берге может покинуть стан «клинков».



По сведениям Sky Sports, за 23-летним полузащитником следят несколько клубов английской Премьер-лиги. Наибольший интерес проявляют лондонский «Арсенал» и «Эвертон».



Как сообщает источник, вылет «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшип привёл к тому, что отступные норвежца снизились с € 52 млн до € 40 млн, что лишь усилило интерес к Берге со стороны потенциальных покупателей. «Клинки» хотят сохранить костяк состава, чтобы вернуться в АПЛ с первой попытки, но понимают, что норвежца будет очень сложно удержать.



В нынешнем сезоне АПЛ Сандер Берге провёл 14 матчей, забил 1 гол (с пенальти) и отдал 1 голевую передачу. Во многом виной столь скромной статистики является травма бедра, которую норвежец получил 17 декабря 2020 года в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Берге перешёл в «Шеффилд Юнайтед» 30 января 2020 года из бельгийского «Генка» за € 23 млн. Его контракт с «клинками» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает норвежского полузащитника в € 18 млн.