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«Барса» возмущена заявлением УЕФА, называя его «неприемлемым». Руководство готовит ответ

«Барса» возмущена заявлением УЕФА, называя его «неприемлемым». Руководство готовит ответ
Футбол / Испания 0
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В субботу «Барселона» планирует выпустить собственное заявление в ответ на публикацию УЕФА о пакете мер к клубам, которые входили в Европейскую Суперлигу, но покинули её, а также о тех трёх клубах, которые пока не вышли из лиги.

Сообщается, что руководство «Барселоны» считает заявление «неприемлемым» и что они «заслуживают уважения». Клуб настаивает на том, что УЕФА оскорбляет команды, которые приносят им огромные деньги, сообщает Marca.

В субботнем заявлении «Барселона» хочет объяснить своё решение присоединиться к Суперлиге тем, что футболу необходимы структурные реформы, направленные на гарантирование финансовой устойчивости, а также повышение интереса к игре с точки зрения шоу. «Барселона» убеждена, что выход из Суперлиги станет «исторической ошибкой».

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