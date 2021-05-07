«Лилль» обыграл «Ланс» и сохранил первое место в Лиге 1. До конца сезона — два тура

В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Ланс» принимал «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Клеман Турпен.
На 4-й минуте встречи «Лилль» забил быстрый гол — турецкий нападающий Бурак Йылмаз реализовал пенальти. На 35-й минуте «Ланс» остался в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Клеман Мишелен. Гости смогли воспользоваться численным большинством уже на 40-й минуте, когда Бурак Йылмаз оформил дубль. Укрепил преимущество «догов» Джонатан Дэвид, забивший гол на 60-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Лилля».
«Лилль» набрал 79 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. За два тура до завершения сезона «Лилль» опережает «Пари Сен-Жермен» на четыре очка, но у парижан есть матч в запасе. «Ланс» (56) находится на шестом месте.
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