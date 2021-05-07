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«Лилль» обыграл «Ланс» и сохранил первое место в Лиге 1. До конца сезона — два тура

«Лилль» обыграл «Ланс» и сохранил первое место в Лиге 1. До конца сезона — два тура
Футбол / Франция 0
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В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Ланс» принимал «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Клеман Турпен.

На 4-й минуте встречи «Лилль» забил быстрый гол — турецкий нападающий Бурак Йылмаз реализовал пенальти. На 35-й минуте «Ланс» остался в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Клеман Мишелен. Гости смогли воспользоваться численным большинством уже на 40-й минуте, когда Бурак Йылмаз оформил дубль. Укрепил преимущество «догов» Джонатан Дэвид, забивший гол на 60-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Лилля».

«Лилль» набрал 79 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. За два тура до завершения сезона «Лилль» опережает «Пари Сен-Жермен» на четыре очка, но у парижан есть матч в запасе. «Ланс» (56) находится на шестом месте.

Франция - Лига 1. 36-й тур
07 мая 2021, пятница. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 3
Лилль
Лилль
0:1 Йылмаз – 4' (пен)   0:2 Йылмаз – 40'   0:3 Дэвид – 60'
Удаления: Мишелен – 35' / нет
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