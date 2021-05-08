Дочь президента «Динамо» Киев Суркиса рассказала, как мешала переходу Ярмоленко

Младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса Яна Суркис рассказала об уходе Андрея Ярмоленко в 2017 году.
«Андрей Ярмоленко – моя детская любовь. Он стоял на всех заставках, вся комната была в его плакатах. Это реально была влюблённость ребёнка.
Случай, о котором не знает папа. По Андрею шли переговоры, мы находились во Франции. К папе приехал агент или представитель клуба. Папа попросил меня переводить. Я начала переводить, и когда поняла, что Ярмоленко может уйти, я подумала, что могу сделать. Заплакать? Я не хочу, чтобы он ушёл.
Речь шла о какой-то сумме, папа её назвал, я сказала значение больше. Я просто не хотела, чтобы его продали, подумала, что их это отпугнёт. Потом подумала, что доверие папы важнее и сказала, что перепутала сумму. Я плакала, когда Андрей уходил, для меня это было тяжело», — рассказала Яна Суркис в интервью YouTube-каналу BurBuzz.
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