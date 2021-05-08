Победный гол Юсупова на последних секундах — в видеообзоре матча «Сочи» — «Ротор»

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Сергей Карасёв.

Видеообзор матча «Сочи» — «Ротор»

Счёт в матче на 9-й минуте открыл «Сочи», автором гола стал Александр Руденко. Юсупов сделал мягкий заброс в штрафную, Руденко поставил корпус, продавил Кверквелию и протолкнул мяч мимо Чондрича. «Ротор» сравнял счёт на 30-й минуте, гол забил Алексей Щёткин. Кипиани навесил с углового, Щёткин высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол. Во втором тайме «Сочи» нарастил давление и создал несколько опасных голевых моментов. Однако интрига жила до последних секунд — победный гол «Сочи» был забит на 90+3-й минуте, его автором стал Артур Юсупов. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную победу хозяев.

«Сочи», набрав 52 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» (21) — на 14-м месте.