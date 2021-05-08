Торрес записал видеообращение поклоннице с ДЦП из России

Бывший испанский футболист Фернандо Торрес записал видео со словами благодарности к журналистке из Калмыкии Айсе Хургуновой, которая написала о нём статью.
«Я хочу тебя поблагодарить за твою историю. Я её прочитал, она меня очень впечатлила, я был тронут. Спасибо за то, что ты поддерживала меня всю карьеру, все команды, в которых я играл. Для меня честь, что я имею такую поклонницу, как ты. Желаю тебе всего наилучшего», — заявил Торрес в видеообращении.
Айса Хургунова участвовала в конкурсе журналистов, имеющих право освещать чемпионат Европы по футболу 2020 года, и выиграла его. Она работает репортёром и пишет статьи о любимых игроках. Родственница девушки сообщила, что Айса всю жизнь борется с болезнью ДЦП. Девушка пишет на компьютере мизинцем правой ноги. Айса является фанаткой футбола и болеет за мадридский «Атлетико».
Фернандо Торрес известен по своим выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан». Последним клубом испанца стал японский «Саган Тосу». В 2019 году игрок завершил карьеру.
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