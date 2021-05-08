Источник: Дзюба не полетел вместе с «Зенитом» на матч против «Уфы»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не появится на поле в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы». 32-летний российский футболист не полетел вместе с командой на выезд в Уфу, сообщает издание Rusfootball.info.



Встреча между «Уфой» и «Зенитом» состоится 8 мая на стадионе «Нефтяник» в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв, за VAR будет отвечать Алексей Сухой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Артём Дзюба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач. «Зенит» стал чемпионом 2020/2021 за два тура до конца турнира, обыграв в матче 28-го тура РПЛ дома московский «Локомотив» со счётом 6:1. Артём Дзюба оформил дубль в прошедшем матче.

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