Источник: Дзюба не полетел вместе с «Зенитом» на матч против «Уфы»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не появится на поле в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы». 32-летний российский футболист не полетел вместе с командой на выезд в Уфу, сообщает издание Rusfootball.info.
Встреча между «Уфой» и «Зенитом» состоится 8 мая на стадионе «Нефтяник» в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв, за VAR будет отвечать Алексей Сухой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Артём Дзюба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач. «Зенит» стал чемпионом 2020/2021 за два тура до конца турнира, обыграв в матче 28-го тура РПЛ дома московский «Локомотив» со счётом 6:1. Артём Дзюба оформил дубль в прошедшем матче.
- 8 мая 2021
-
01:45
-
00:57
-
00:52
-
00:44
-
00:26
-
00:12
-
00:12
-
00:05
- 7 мая 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:44
-
23:39
-
23:29
-
23:16
-
23:15
-
23:11
-
23:05
-
22:58
-
22:38
-
22:38
-
22:21
-
22:19
-
22:07
-
22:00
-
21:58
-
21:55
-
21:39
-
21:35
-
21:23
-
21:16
-
21:10
-
21:08
-
21:04
-
20:54
-
20:45