Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи может перейти на работу в «Баварию»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи может сменить место работы. Как сообщает Calciomercato.com, «Бавария» заинтересована в подписании контракта с итальянским менеджером.
Контракт Паратичи с «Ювентусом» истекает 30 июня 2021 года, но это не означает, что функционер точно покинет итальянскую команду. Его продление долгое время являлось лишь формальностью, но последние результаты «старой синьоры» заставляют задуматься руководство о целесообразности нового соглашения.
Никто, начиная с Андреа Аньелли, не может ощущать себя в безопасности, так как летом владельцы могут внести большие изменения. «Бавария» следит за ситуацией и может предложить контракт Паратичи, если он покинет «Ювентус».
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