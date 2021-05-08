Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи может перейти на работу в «Баварию»

Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи может перейти на работу в «Баварию»
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи может сменить место работы. Как сообщает Calciomercato.com, «Бавария» заинтересована в подписании контракта с итальянским менеджером.

Контракт Паратичи с «Ювентусом» истекает 30 июня 2021 года, но это не означает, что функционер точно покинет итальянскую команду. Его продление долгое время являлось лишь формальностью, но последние результаты «старой синьоры» заставляют задуматься руководство о целесообразности нового соглашения.

Никто, начиная с Андреа Аньелли, не может ощущать себя в безопасности, так как летом владельцы могут внести большие изменения. «Бавария» следит за ситуацией и может предложить контракт Паратичи, если он покинет «Ювентус».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021