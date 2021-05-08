Идову о расизме в России: это не основная проблема, просто дураков тоже много

Защитник «Химок» Брайн Идову высказался на тему расизма в России.
«Это точно не главная проблема, как, например, сейчас на Западе. Все эти движения – Black Lives Matter – начались там, а не в России. В России это, получается, не самая основная проблема. Просто в России дураков же тоже много. Оценивают человека сразу по каким-то внешним данным и по национальности. И от этого никуда не деться, не избежать. Так всегда было и будет в любой стране. Встал бы я на колено? Да, я бы встал. В любом случае, понятно, что вставать на колено – это как поднять проблему. Я вижу, кого это раздражает, могу понять – почему. И вижу, что в какой-то степени, кажется, что это не особо помогает в вопросе. Возможно, плюс в том, что есть резонанс, люди больше узнают о проблеме расизма», — сказал Идову на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Видеообзор победы «Химок» в матче с «Уралом» с участием Идову.
В нынешнем сезоне Идову принял участие в 26 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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