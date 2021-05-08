Неймар 8 мая продлит контракт с «ПСЖ» до 2026 года

Нападающий Неймар, в субботу, 8 мая, продлит контрактное соглашение с «Пари Сен-Жерме», сообщает L’Equipe.

По данным источника, бразильский нападающий продлит контакт с парижанами до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов, где команда в двухматчевом противостоянии проиграла «Манчестер Сити».

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне форвард провёл 15 матчей в Лиге 1, в которых отметился 7 голами и пятью результативными передачами. Также на его счету 6 голов и 3 передачи в 9 играх в Лиге чемпионов.