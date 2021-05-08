«Барселона» определилась с альтернативным вариантом при срыве трансферов Депая и Холанда

«Барселона» может подписать контракт с нападающим «ПСВ» Доньеллом Маленом, если не удастся осуществить трансферы форварда «Лиона» Мемфиса Депая или нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, наставник «Барселоны» Рональд Куман в восторге от игры 22-летнего футболиста и сообщил об этом руководству сине-гранатовых. Однако, проблемой может стать его трансферная стоимость, которая сейчас оценивается в € 30 млн. Отмечается, Куман лично знаком с Маленом по работе в национальной команде Нидерландов.

В нынешнем сезоне Эредивизии Мален принял участие в 30 матчах, в которых забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Контракт Депая с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн. В сезоне-2020/21 Депай провёл 35 матчей в Лиге 1 и забил 19 голов, а также отдал 10 голевых передач.

Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 26 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 25 голов и сделал 7 результативных передач.