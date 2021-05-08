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Ахметов: Пятов – легенда «Шахтёра, мы должны предложить ему новый контракт

Ахметов: Пятов – легенда «Шахтёра, мы должны предложить ему новый контракт
Футбол / Прочие турниры 0
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Президент донецкого «Шахтёра» Ринат Ахметов высказался о ситуации с истекающим этим летом контрактом 36-летнего голкипера Андрея Пятова и его конкуренции с 18-летним Анатолием Трубиным.

«Я считаю, что клуб должен предложить ему контракт, потому что Пятов – это легенда нашего клуба, который очень много сделал для нас. И мне кажется, что он в «Шахтёре» уже дольше, чем я. А как я уже говорил, 11 октября будет 25 лет. Поэтому мне так кажется.

Но что касается нашего молодого голкипера – Анатолия Трубина, так мы все видим, что это очень сильное приобретение «Шахтера» и, мне кажется, мы уверенно себя чувствуем. Но я хочу сказать, что здесь пусть побеждает конкуренция, пусть побеждает лучший.

Я уверен, что Пятов никогда в жизни не опустит руки и пусть играет тот, кто сильнее. Самый сильный должен играть», – сказал Ахметов в интервью на YouTube-канале «Великий футбол».

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