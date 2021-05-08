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УЕФА наказал клубы за Суперлигу, ЦСКА договорился о переходе нападающего. Главное к утру

УЕФА наказал клубы за Суперлигу, ЦСКА договорился о переходе нападающего. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0
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Санкции от УЕФА клубам, принимавшим участие в проекте Европейской Суперлиги, ЦСКА готовит подписание одного из футболистов сборной России, а Капризов продолжает разрывать НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. УЕФА опубликовал вердикт в отношении девяти клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге.

2. ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным, выступающим за «Сочи».

3. Гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Анахаймом».

4. Петтис стал чемпионом Bellator в легчайшем весе, а Немков узнал имя своего будущего оппонента, которым стал экс-боец UFC.

5. Магомед Исмаилов прокомментировал спорную победу 13-летнего сына Рамзана Кадырова.

6. Матвей Сафонов заинтересовал клуб АПЛ.

7. «Сочи» на последних секундах вырвал победу в матче с «Ротором».

8. Стали известны премиальные игрокам «Ман Сити» и «Челси» в случае победы в Лиге чемпионов.

9. Тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина.

10. Судья Васильев отстранён от работы за грубую ошибку в игре «Ротор» — «Ахмат». РФС проведёт служебную проверку.

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