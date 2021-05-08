ESPN: финал ЛЧ между «Ман Сити» и «Челси», скорее всего, будет перенесён из Стамбула

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси», запланированный на 29 мая в Стамбуле (Турция), скорее всего, будет перенесен из турецкого города, сообщает ESPN.
Отмечается, что УЕФА и Федерация футбола Англии уже ведут переговоры о проведении матча в Великобритании.
Ранее правительство Великобритании включило Турцию в так называемый «красный список» стран на фоне роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Согласно законам Великобритании, после возвращения из стран «красного списка» её жители должны пробыть на карантине в гостинице 10 дней за свой счёт.
Ожидалось, что до 8000 болельщиков обоих клубов приедут в Турцию из Англии на финал, но официальный совет правительства Великобритании теперь предостерегает от поездок в эту страну.
В прошлом году Турция также потеряла возможность проведения финального матча из-за пандемии коронавируса. Та встреча состоялась в Португалии.
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