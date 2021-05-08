Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, информирует пресс-служба УЕФА. В ответной полуфинальной встрече с «Ромой», состоявшейся 6 мая в Риме, 34-летний форвард забил два мяча. «Красные дьяволы» потерпели поражение (2:3), но прошли в финал.
По итогам голосования нападающий обошёл защитника «Вильярреала» Рауля Альбиоля, полузащитника «Ромы» Бриана Кристанте и защитника «Арсенала» Пабло Мари.
В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом». Матч пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).
Напомним, Кавани стал третьим футболистом, которому удалось забить четыре и более голов в ходе двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги Европы. Ранее это достижение покорялось Радамелю Фалькао (2011 год, «Порту») и Пьер-Эмерику Обамеянгу (2019 год, «Арсенал»).
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