Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Goal.com.



По информации источника, в услугах польского вратаря заинтересована дортмундская «Боруссия». Сообщается, что немецкий клуб активно ищет нового голкипера и видит в поляке серьёзное усиление. Отмечается, что финансовые условия могут оказаться для дортмундской «Боруссии» непосильными, из-за чего клубу придётся отказаться от этого варианта.



Щенсны выступает за туринский «Ювентус» с 2017 года. В нынешнем сезоне польский голкипер принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, в пяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. В составе «Ювентуса» Щенсны — чемпион Италии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2017/2018) и Суперкубка (2018, 2020) страны.

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