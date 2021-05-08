Агент Хакими прокомментировал информацию об интересе «Баварии»
Алехандро Каманьо, агент защитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в мюнхенскую «Баварию».
«Не знаю, откуда взялась эта информация, но меня бы не удивило, если бы „Бавария“ заинтересовалась Хакими. Со мной из „Баварии“ никто не связывался. Ашраф счастлив в „Интере“, он не думает ни о чём другом. Но кто не хотел бы играть за „Баварию“?» — приводит слова Каманьо Spox.
Хакими выступает за «Интер» с 2020 года. В нынешнем сезоне марокканский защитник провёл 33 матча в итальянской Серии А, забил семь голов, отдал шесть результативных передач и получил шесть жёлтых карточек. «Интер» досрочно стал чемпионом впервые за 11 лет. Ранее Хакими играл за «Реал» и дортмундскую «Боруссию».
Ашраф Хакими готов перейти в «Баварию»
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