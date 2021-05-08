Карпов — о матче с «Краснодаром»: ЦСКА всё равно, с каким клубом и с каким тренером играть
Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Для нас сейчас всё равно, с какой командой и с каким тренером играть. Мы потеряли гораздо больше очков, чем планировали, цель — шесть набранных очков в последних двух матчах сезона», — приводит слова Карпова пресс-служба ЦСКА.
Напомним, в марте Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА. Вместо него команду возглавил Ивица Олич. Сам Гончаренко в начале апреля стал наставником «Краснодара».
Матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 8 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».
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