Тер Штеген: поражение со счётом 2:8 в матче с «Баварией» сильно ранило «Барселону»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вспомнил поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/2020 с мюнхенской «Баварией» (2:8).



«Поражение со счётом 2:8 в матче с «Баварией» сильно ранило нас, задело нашу честь. Я не буду этого отрицать. В то время мы просто были не в состоянии остановить «Баварию». Соперник был на ходу. Я должен быть честным», — приводит слова тер Штегена Sport1.de.



Напомним, мюнхенская «Бавария» стала победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, в финале одолев «Пари Сен-Жермен» (1:0) благодаря голу Кингсли Комана. В нынешнем розыгрыше турнира в финальном матче сыграют две английские команды, «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Встреча состоится 29 мая.

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