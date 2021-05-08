«Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 8 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Крис Кавана.



«Тоттенхэм Хотспур» в 34 матчах набрал 56 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (47) идёт на 11-м месте.



В первом круге турнира «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Лидс Юнайтед» (3:0). Встреча состоялась 2 января 2021 года.