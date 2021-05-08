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Флик: стать тренером сборной Германии — нечто особенное, но у меня есть и другие варианты

Флик: стать тренером сборной Германии — нечто особенное, но у меня есть и другие варианты
Футбол / Германия 0

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о переговорах о возможном назначении на пост наставника сборной Германии.

«Да, у меня уже были переговоры с генеральным менеджером сборной Оливером Бирхоффом. Но у меня есть и другие варианты. Конечно, стать тренером национальной команды — это нечто особенное», — приводит слова Флика AP News.

Напомним, пост главного тренера сборной Германии летом, по окончании чемпионата Европы, покинет Йоахим Лёв. В свою очередь, Флик уже объявил, что уйдёт из мюнхенской «Баварии» в конце сезона. Новым наставником мюнхенцев станет Юлиан Нагельсман, в настоящее время возглавляющий «РБ Лейпциг». Под руководством Флика «Бавария» выиграла Лигу чемпионов сезона-2019/2020.

Немецкий футбольный союз объявил о переговорах с Фликом на предмет назначения в сборную
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