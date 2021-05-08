Генеральный директор «Монако»: следим за футболистами из РПЛ

Генеральный директор «Монако» Олег Петров сообщил, что клуб следит за футболистами из Российской Премьер-Лиги.



«Мы следим за РПЛ. Для «Монако» нет принципиальной разницы откуда футболист, главное то, что он приносил большой вклад в успехи своей команды. Приоритет российскому чемпионату мы не даём, это было бы определённым элементом давление. Но всегда приветствуем, когда рассматривают игрока из этой лиги. Не так давно наши селекционеры приходили с некоторыми мыслями относительно Российской Премьер-Лиги, что было гораздо приятнее, чем если бы эту задачу им поставил я. Но не буду говорить того, какие фамилии игроков называли наши скауты», — приводит слова Петрова «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.