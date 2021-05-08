Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Серхио Рамос получил травму ноги

Серхио Рамос получил травму ноги
Футбол / Испания 0

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос получил травму ноги, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

В ходе медицинского обследования у 35-летнего испанского игрока был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы левой ноги. Сроки восстановления Рамоса не сообщаются.

Напомним, Рамос принял участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (0:2). Первая встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити», а «Реал» покинул турнир.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 15 матчах чемпионата Испании и забил два гола. Действующий контракт Серхио с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2021 года.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с заявлением после вердикта УЕФА по Суперлиге
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021