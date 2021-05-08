Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос получил травму ноги, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.



В ходе медицинского обследования у 35-летнего испанского игрока был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы левой ноги. Сроки восстановления Рамоса не сообщаются.



Напомним, Рамос принял участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (0:2). Первая встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити», а «Реал» покинул турнир.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 15 матчах чемпионата Испании и забил два гола. Действующий контракт Серхио с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2021 года.