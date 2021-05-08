Лещенко: верю, что «Динамо» попадёт в еврокубки, иначе зачем строили такой стадион?

Народный артист РСФСР, член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко оценил шансы московской команды на попадание в еврокубки.
«Сейчас трудно что-либо прогнозировать, всё нестабильно: то яркие победы, то бездарные проигрыши. Я очень надеюсь, что мы сегодня победим. У «Динамо» сложная концовка сезона — «Локомотив» и ЦСКА. Если выиграем, то есть какой-то шанс остаться в еврокубках. Это будет трудно, но очень надеюсь. Верю, что попадём в еврокубки, иначе зачем строили такой стадион? Обидно, что это не будет востребовано до конца.
Что касается слабого конца сезона у «Динамо», думаю, ресурс уже ослаб. Молодёжь, которая играла в начале на кураже, очень перспективная, но так бывает. К молодым ребятам уже привыкли, поначалу соперники не знали, что от них ожидать, а теперь все просчитали, страхуются, играют против них активно. Из-за этого стало тяжелее. Может, удача отвернулась, и такое бывает. Печально, когда в матче 16 ударов по воротам, а голов ноль. Надо поговорить со Шварцом, какой он анализ сделает, многое определяет психология и кураж», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сегодня, 8 мая, «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало матча — в 16:30 мск.
- 8 мая 2021
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