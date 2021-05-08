Наумов: если «Локомотив» провалит концовку сезона, встанет вопрос по положению Николича

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
«В игре с «Динамо» «Локомотив» постарается взять три очка любыми путями, потому что дальше отступать уже некуда — надо бороться за второе место. Оступиться сегодня — значит отдать второе место «Спартаку». «Динамо» тоже отступать некуда. Наверняка бело-голубые помнят о своей крупной победе над «Локомотивом» в последнем матче. Уверен, будет очень интересная и напряжённая игра на встречных курсах: команды не станут закрываться, будут стараться забить.
Сейчас у «Локомотива» довольно тяжёлое положение. К сожалению, поражение в Петербурге, когда нужно было зацепить хотя бы ничью, привело к тому, что теперь не всё зависит от «Локомотива». Даже если железнодорожники выиграют обе свои игры, а «Спартак» не оступится, то «Локомотив» останется на третьем месте. «Спартак» настроен стать вторым и добыть лигочемпионскую путёвку. Поражение от «Зенита» может отрицательно сказаться на результатах «Локомотива». Боюсь, что они могут не попасть в Лигу чемпионов.
Если «Локомотив» сможет выиграть Кубок — сезон можно будет признать удовлетворительным. Если же «Локомотив» проиграет в финале Кубка России и останется без Лиги Чемпионов — это будет сродни провалу. Тогда в клубе будут ставить вопрос по положению Марко Николича. При таком исходе событий есть опасность, что у него будут проблемы с работой», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 8 мая 2021
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