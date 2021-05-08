«Арсенал» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 8 мая, состоится матч «Арсенал» — «Рубин». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Рубин».



«Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тульский «Арсенал» (23) находится на 13-м месте.