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ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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ЦСКА — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 19:30

ЦСКА — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 19:30
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 8 мая, состоится матч ЦСКА — «Краснодар». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Краснодар» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (38) находится на 11-м месте.

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