Себастьян Шиманьски: «Динамо» способно обыграть «Локомотив»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Нам предстоит дерби, так что важно подойти к нему с позитивным настроем и заряженными на борьбу. Конечно, после двух последних матчей с «Химками» и «Рубином» непросто сохранять этот позитив, но мы должны сконцентрироваться на предстоящей игре и показать всем, что это был просто небольшой сбой. Мы знаем, что должны сделать и улучшить, чтобы победить «Локомотив». Будем усердно работать на тренировках и приложим все усилия, чтобы добыть три очка в этой игре.

Матч первого круга? Думаю, сейчас «Локомотив» — уже другая команда. Тогда мы обыграли их со счётом 5:1 — они заработали два удаления, а мы показали отличный футбол. Не знаю, сможем ли повторить тот результат, но точно могу сказать, что мы будем сражаться за победу. Неважно, выиграем мы 5:1 или 1:0, главное — это набрать три очка. Я верю, что мы способны победить, несмотря на отличные выступления соперника в последнее время», — приводит слова хавбека пресс-служба «Динамо».

Матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 8 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.