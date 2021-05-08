Александр Соболев рассказал, чем он похож на Роберта Левандовского

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем он похож на форварда «Баварии» Роберта Левандовского.



«Мне до Левандовского очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, всё кажется очень простым. Но начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что всё легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное», — цитирует Соболева пресс-служба «Спартака».



Соболев стал футболистом «Спартака» в январе 2020 года. Также в прошлом году он начал свои выступления в составе сборной России. Всего в сезоне-2020/2021 на счету нападающего 20 матчей в чемпионате России, 13 забитых мячей и две голевые передачи.

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