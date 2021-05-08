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Тухель: может быть, уход Де Брёйне из «Челси» был к лучшему

Тухель: может быть, уход Де Брёйне из «Челси» был к лучшему
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением об уходе полузащитника Кевина де Брюйне из лондонского клуба в 2014 году, проведя параллели между ситуацией, складывающейся сейчас с футболистами синих Каем Хавертцом и Тимо Вернером.

«Я не знаю причин ухода Кевина, тогда меня не было в «Челси». Но я могу точно сказать, что можно попасть в ловушку, думая, что его уход тогда был ошибкой. Никогда не знаешь точно. Вы не знаете, как бы всё сложилось, если бы он не сменил клуб и не ушёл в «Вольфсбург».

Может быть, тогда это было ему необходимо. Другая лига, другой вызов, задача показывать самый высокий уровень, которого он достиг, став таким важным игроком для «Ман Сити» и даже получив капитанскую повязку в столь прекрасной и успешной команде.

Нельзя знать точно. Может, для него это было к лучшему. Может быть, он проделал бы тот же путь, если бы остался в «Челси» и пробился в состав. Сложно сказать, но я могу заверить, раз вы сравниваете его ситуацию с положением Тимо и Кая, что в АПЛ ты либо добиваешься успеха, либо нет", — приводит слова Томаса Тухеля Goal.com.

Кевин Де Брёйне с января 2012 по январь 2014 года был футболистом «Челси». Из стана синих он за € 22 млн ушёл в «Вольфсбург», откуда летом 2015 за € 74 млн перешёл в «Манчестер Сити».

Матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 8 мая, начало — в 19:30 мск. В случае победы «горожане» досрочно станут чемпионами Англии. 29 мая эти же команды встретятся в финальном матче Лиги чемпионов, который должен пройти на Олимпийском стадионе им. Ататюрка в Стамбуле.

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