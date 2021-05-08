Сборная России сдала допинг-тесты. Запрещённых субстанций не обнаружено

В течение последних двух месяцев футболисты национальной, молодежной, футзальной сборных команд России в рамках участия в матчах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА, сдали 18 допинг-проб. Тестирование прошли 10 игроков национальной сборной, шесть – молодёжной сборной, два – футзальной. Во всех пробах не было обнаружено никаких запрещённых субстанций, сообщает служба коммуникаций РФС.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург.
Сборной России на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами национальная команда играла и в квалификации турнира.
- 8 мая 2021
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